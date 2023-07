Lörrach „Ticket4LÖ“ kostet bald fünf Euro

Die Fraktionen

„Das ist eine maßvolle Erhöhung“, befand Thomas Hengelage für die Grünen und signalisierte Zustimmung. Dagegen kündigte die SPD-Fraktion „entschiedene Ablehnung“ an. „Nach wie vor“, so Christa Rufer, werde der ÖPNV in Lörrach „absolut stiefmütterlich“ behandelt. Das Ein-Euro-Ticket dürfe nicht verteuert werden, da es nicht zuletzt sozial schwachen Mitbürgern die Teilhabe am städtischen Leben ermögliche. Oliver Lehmann (CDU) erklärte bereits im Vorfeld der Debatte, in seiner Fraktion gebe es unterschiedliche Meinungen. Kritik am RVL übte Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender Matthias Lindemer und signalisierte Ablehnung. Sabine Schumacher (Die Linke) forderte dazu auf, das Ein-Euro-Ticket als „Lörracher Marke“ zu erhalten. Eine Preiserhöhung verwässere diesen Aspekt, ergänzte Christiane Cyperrek.