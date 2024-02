Lörrach: Tolle Schule voller Chancen

Lernen, sich treffen, quatschen auf dem Marktplatz Foto: Gabriele Hauger

Das Angebot, das die ASG als Ganztagsschule bietet, ist vielfältig, denn es bleibt mehr Zeit für Bereiche über die klassischen Fächer hinaus, die die Kinder in Modulen selbst wählen können. Da gibt es eine Schüler-Zeitung auf hohem Niveau, wie Jegle ausführt. Eine Garten AG, das Projekt Street-Kickers, Judo, Theater-Projekte mit Tempus fugit, Kooperationen mit dem Dreiländermuseum und der Musikschule, beispielsweise die Bläserklasse, was den Rektor als leidenschaftlichen Trompeter und Dirigenten besonders freut. Schüler können sich auch als Schulsanitäter im Erste-Hilfe-Kurs ausbilden lassen. Jeden Tag übernehmen sie rotierend den Dienst, Walkie Talkie inklusive, und stehen bereit, falls es zu helfen gilt.

All diese Angebote sorgen laut Jegle für viel mehr Bildungsgerechtigkeit, unterstützen die kulturelle Bildung, fördern das Miteinander, eröffnen den Kindern neue Perspektiven.

Tolles Kollegium

Stolz ist der Rektor auf sein Kollegium. „Auch hier ist die Vielfalt groß.“ Da sind Grundschullehrer ebenso vertreten wie der Gymnasiallehrer, der Latein studiert hat. „Jeder bringt hier seine Expertise ein.“ Durch das regelmäßige Coachen der Schüler würden diese durch das Schulleben begleitet. So könnten schneller Fehlentwicklungen oder Bedürfnisse entdeckt, Abhilfe geschaffen und gefördert werden. Wichtig sei auch die Schulsozialarbeit. „Es ist für die Kinder wichtig, eine Ansprechperson zu haben, an die sie sich vertrauensvoll ohne schulischen Druck wenden können. Wir wollen präventiv wirken und keine Brandherde löschen müssen.“

Apropos Brandherd: Der kürzliche Toilettenbrand an der Schule, der zur Evakuierung führte, aber glimpflich ablief, ist zwar noch nicht restlos aufgeklärt, entstammt aber vermutlich einer weit verbreitete TikTok-Challenge, wie Jegle augenrollend verrät.

Raumkonzept

Hervorheben möchte der Rektor das schöne neue Schulgebäude. Er ist glücklich darüber, dass die Stadt so großzügig investiert habe. „Das erzeugt auch eine Außenwirkung.“ Er lobt den Bau: viel Licht, wertige Materialien, ein durchdachtes Raumkonzept mit Lernateliers, Input-Räume und persönlichen Rückzugsbereichen, dazu ein neu gestalteter Außenbereich, der noch nicht ganz fertig ist, mit Grünfläche, Klettergerüst und Spielfeldern. Nicht zu vergessen die multifunktionale Mensa mit versenkbarem Boden.

Natürlich gibt es laut Jegle die ein oder andere Stellschraube, an der gedreht werden müsse. Dennoch ist er zuversichtlich, dass er seine Kernziele als Rektor umsetzen kann: die Digitalisierung vorantreiben, einen Beitrag zur Verbesserung der PISA-Studie leisten und seinen Schülern alle Chancen zu bieten.

Martin Jegle

Jahrgang 1983, ist in Lörrach geboren und in Inzlingen aufgewachsen, wo er heute mit seiner Familie lebt. Er studierte an der Uni Freiburg Musikwissenschaft, 2010 schloss er sein Lehramtsstudium ab und wirkte als Lehrer in Kirchzarten und Elzach sowie an der Gemeinschaftsschule in Wutöschingen. 2020 wechselte er an die Dinkelbergschule in Rheinfelden-Minseln, übernahm, in der Außenstelle Eichsel die Schulleitung. Jegle ist begeisterter Musiker (Trompete) und Dirigent von Blasorchestern.

ASG

Die ASG hat derzeit insgesamt etwa 610 Schüler verteilt auf acht Klassen in der Grundschule und 18 Klassen in der Gemeinschaftsschule die von 75 Lehrkräften unterrichtet werden. Die GMS kooperiert eng mit mehreren Bildungspartnern und bietet den Hauptschulabschluss, den mittleren Bildungsabschluss und Beschulung auf gymnasialem Niveau.