Lörrach: Tolle Songs

Glaubwürdige Botschaft

Glaubwürdig erzählt sie zwischendrin von ihrer Schüchternheit in Flirtmomenten, von ihre Liebe zum Herbst mit all seiner Melancholie und Romantik, vom Glauben an Hexen – und an sich selbst und von dem Druck, vernünftig zu werden.

Ihre Träume will sie sich aber nicht nehmen lassen und verpackt das in den wunderbar lyrischen Song „ It’s been a while“, zu dem das ganze Publikum beseelt mitsummt. Ihre Lust an ein wenig Magie lebt sie später mit leuchtendem Glitzerumhang aus, optisch und akustisch zum Genießen.

Am Autogrammstand bildete sich nach dem Konzert eine lange Fan-Schlange. Kommentar einer jungen Besucherin: „Die ist besser als Taylor Swift.‘