Lörrach: Traditionsfest zum Maibeginn

Wieso der Name „Tanz in den Mai“, da die Veranstaltung ja nicht am 30. April stattfand? „Aus organisatorischen Gründen veranstalten wir das Traditionsereignis Tanz in den Mai am Wochenende. Unter der Woche ist es nicht einfach, genügend Helfer zu bekommen“, waren sich Matthias Rosshart und Stefan Himmler beim Pressegespräch einig, während Silke Kant im großen Musikverein-Orchester mitspielte.