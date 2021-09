Lörrach Treue zur Sparkasse

Andreas Alt trat am 1. Oktober 1995 bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ein. Zunächst arbeitete der gelernte Bankkaufmann, der bei der Kreissparkasse Altenkirchen erfolgreich seine Berufsausbildung und später den Sparkassenbetriebswirt absolvierte, ein Jahr in der Privatkundenberatung Lörrach. Anfang 1997 wechselte der gebürtige Siegerländer in die damals neu geschaffene Abteilung Vermögensmanagement, wo er acht Jahre den vermögenden Privatkunden mit seinem umfassenden Fachwissen zur Seite stand. Seit 2005 betreut Andreas Alt die Gewerbekunden in der Firmenkundenberatung Lörrach. Dort hat er erfolgreich die Sonderberatung für Ärzte und die Spezialberatung für Kunden in Heilberufen aufgebaut. Darüber hinaus brachte er sich viele Jahre in der Personalratsarbeit ein unter anderem als Personalratsvorsitzender, später als stellvertretender Vorsitzender. Der sportliche Kollege hält sich mit Laufen, Skifahren und Wandern fit und wird von Kollegen und Kunden gleichermaßen geschätzt. Seine hohe Fachkompetenz zeichnet ihn aus.