Lörrach Tricks und Kniffe von Profis

Daher erleben die Kinder und Jugendlichen die Tage im Camp in Kleingruppen. Morgens um neun starten alle mit gemeinsam gesungenen christlichen Liedern und mit Aufwärmspielen in den Tag. Bis mittags trainieren die Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen an den Stationen. Mädchen und Jungen trainieren zusammen, aber getrennt nach Altersstufen – von acht bis elf Jahren und von zwölf bis 18. Am Nachmittag tragen die Teams der Jugendlichen Turniere aus, und die Jüngeren spielen nebenan in der Halle der Freien Evangelischen Schule.