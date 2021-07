Lörrach Turnhalle wird nach Wassereinbruch geprüft

Die Kellerräume im alten Schulhaus konnten laut einer Mitteilung der Stadt von Freitag schnell wieder trockengelegt werden. In den Sommerferien werden nun an der Außenwand eine zusätzliche Entwässerungsrinne sowie ein neuer Ablauf eingebaut. In den Klassenräumen des Werkrealschulgebäudes ist Wasser durch die Vertikalschiebefenster eingedrungen, größere Feuchteschäden seien aber nicht entstanden. „Das Wasser konnte schnell wieder beseitigt werden. Die Fenster werden in den Sommerferien abgedichtet“, schreibt die Stadt.

In der Sporthalle sind die Wasserschäden umfangreicher: Hier ist das Wasser durch das Dach in die Halle eingedrungen. Die Dachfläche wurde laut Stadtverwaltung von außen und von innen überprüft. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet. Erst im Anschluss könne über die weitere Nutzung der Halle entschieden werden.