Lörrach TV Tumringen: Turnerinnen zeigen große Leistungen

Am Vormittag starteten drei Mannschaften des TVT in der Gauklasse und am Nachmittag eine Formation bei den Jugendwettkämpfen. Alle Teams sicherten sich jeweils einen Treppchenplatz, schreibt Christine Didio in ihrer Mitteilung für den Verein.

Die Jüngsten (Jahrgang 2015) mit Leni Kettner, Elisa Manthei, Kira Hipke und Ima Kolb holten sich den Sieg und setzten sich gegen neun Mannschaften durch.