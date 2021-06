Lörrach Uf em Lörracher Märt – anno 1978

Unter den durchs Geschehen wimmelnden Marktfrauen, -männern und -besuchern, unter Kittelschurz, dicker Hornbrille und Schnäuzer dürfte manch heutiger Betrachter das ein oder andere von früher bekannte Gesicht oder womöglich gar sich selbst erkennen, schmunzelt Herbert Stahl. Den ein oder anderen seiner Leinwandakteure benennt er denn auch gleich selbst: Den mittlerweile verstorbenen „Greiner Karli vom Haltiger Räbgarte“ zum Beispiel, der in Minute 1:35 ein Getränk aus dem Holzfass zapft. Oder die Lokalprominenz „dr Lange-Egon“ und „dr Müpfi“ alias Oberbürgermeister Egon Hugenschmidt und Ratsschreiber Walter Jung, die sich in Minute 1:20 an Mikrofon und Kamera zeigen.

Nicht alles freilich, was der Super 8-Film da über zehn Minuten hinweg an historischen Eindrücken einfängt, ist auch tatsächlich zeitgenössisch für die 1970er: Der Leiterwagen fürs Transportieren der Marktwaren, der als Frischenachweis noch lebendig präsentierte Güggel, oder die zahlreichen Markgräfler Trachten waren auch damals schon nostalgische Accessoires – geschuldet dem besonderen Anlass des betreffenden Markttages am 27. Mai 1978. Mit einem ganztägigen Fest-Markt wurde damals das 575-jährige Bestehen des Lörracher Wochenmarktes. zelebriert.

Nachdem der Film auf seiner Original-Spule über 30 Jahre im Archiv schlummerte, hat Herbert Stahl ihn mit Hilfe seines Bruders Hartmut mittlerweile digitalisiert.

Film schlummerte über 30 Jahre im Archiv

Mit der Musik der „Knaschtbrüder“ hat der passionierte Hobbyfilmer dabei den perfekten Soundtrack für den ursprünglichen Stummfilm gefunden: Seit vielen Jahren besingen und betexten die Brüder Jeannot und Christian Weißenberger aus Schopfheim die Eigenheiten ihrer Wiesentäler Heimat in urigem Alemannisch und mit viel Augenzwinkern – und haben dabei passender Weise auch dem Wochenmarkt bereits ein warmherzig-humorvolles musikalisches Kränzchen gewunden: „Uf em Märt, do triffsch du jede, kasch mit jedem Dubel rede,...“ gibt der Refrain humorvoll den Takt zur geselligen Geschäftigkeit, die sich dem Betrachter im Film über zehn Minuten hinweg präsentiert.

Ob er noch mehr solcher nostalgischer Schätze im Archiv hat? Durchaus möglich – oder eigentlich sogar sicher, schmunzelt Herbert Stahl. Bis Weiteres an die Öffentlichkeit dringt, kann’s allerdings ein wenig dauern. „Im Moment gits no e paar andri Projekt“, erklärt der umtriebige Senior – „aber ’s ka scho si, dass nomol öbbis kunnt....“ Zu sehen ist der Film auf unserem Youtube-Kanal