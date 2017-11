Lörrach Ulbrich erzählt Anekdoten von Musikern

Lörrach. Hans Martin Ulbrich war 41 Jahre lang Englischhornist und Oboist des Tonhalle-Orchesters Zürich. In dieser Zeit hat er viele Anekdoten gesammelt, die er am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Kastl zum Besten gibt.

Ulbrich hat in seinem Musikerleben als Instrumentalist und Lehrer zahlreiche Musikergeschichten und Anekdoten gesammelt, die ihm real oder über die Lektüre begegnet sind: über Kollegen, Komponisten und Dirigenten – von Beethoven bis Boulez, von Klemperer bis Petrenko, von Bernstein bis Jaap van Zweden. Die allerbesten hat er in seinem Buch „Dirigieren verdirbt den Charakter“ neu erzählt.

Die Lesung wird musikalisch umrahmt vom Trio Poetico und findet im Rahmen der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ statt.