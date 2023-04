Lörrach Uli Nodler prägt seit 40 Jahren den Lokalsport im Verlagshaus Jaumann

Nodler hat mit der journalistischen Sportberichterstattung schon in jungen Jahren einen Rollenwechsel vom aktiven Fußballer hin zum beobachtenden Journalisten vollzogen. Nach der WM 1974 noch selbst in der südbadischen Jugend-Auswahl auf dem Platz und mit dem 1860 München-Angebot eines Amateurvertrags versehen, zog es ihn im November 1974 aber doch wieder ins Dreiländereck.

Einige Höhepunkte

Als Leiter der Sportredaktion war es dem 68-Jährigen ein Anliegen, nicht nur über Fußball zu berichten, sondern das sportliche Bild möglichst vollständig zu zeichnen. Handball, Ringen, Leichtathletik, Schwimmen, Radsport und weitere Sportarten fanden Beachtung. „Skandale hat aber eigentlich nur der Fußball geliefert“, erinnert sich Nodler – so die SG Lörrach-Stetten, deren Aufstieg in die Oberliga im Jahr 1992 auch für ihn ein Erlebnis war, doch dort folgten zwischenzeitlich auch einmal vom Finanzamt angestoßene Hausdurchsuchungen.

Höhepunkte waren für Uli Nodler rein sportlich betrachtet auch das jährlich stattfindende Weltklassetennis in Basel, als der FC Barcelona im „Joggeli“ kickte, oder wenn er bekannten Sportlern näher kam. Anders als bei weitgehend abgeschotteten Fußballern sei dies wie kürzlich bei den Mitgliedern des Ruder-Deutschland-Achters sehr eindrucksvoll. Auf Tuchfühlung zu sein, gehört für den bestens in der Region vernetzten Regionalsport-Leiter zugleich zum Alltag. Ein absolutes Highlight sei aber die von ihm für die Partnerzeitung „Schwarzwälder Bote“ geleistete Berichterstattung im Rahmen der WM 2006. Innerhalb der vier Wochen schwebte Uli Nodler auf Wolke sieben, wie er sich mit einem Strahlen erinnert. Ein „Moment der Ekstase“ sei das 1:0 in Dortmund von Oliver Neuville für die DFB-Elf gegen Polen gewesen.

Technik und Ehrenamt

Innerhalb der Redaktion hat Uli Nodler so einige technische Neuerungen erlebt. Die Endzüge des Bleisatzes, dann der Wechsel auf das „Panda-System“, der Fotosatz bis hin zum heutigen Eidos-Redaktionssystem, mit dem nicht nur der Ganzseitenumbruch erfolgt, sondern das gleichzeitig auch die Online-Veröffentlichungen enthält. „Die Technik war nach einer ersten Warmlaufphase nie ein Hindernis für mich, obwohl ich nicht so technikaffin bin.“

Die Offenheit für die täglich sich verändernde Nachrichtenlage hat er sich zudem bis zum heutigen Tag bewahrt – auch den Anspruch, sehr aktuell zu arbeiten und damit der eigenen Zeitung einen Wettbewerbsvorteil zu liefern.

Ehrenamtlich ist Uli Nodler ebenso im Sport verhaftet. Seit mittlerweile 38 Jahren wirkt er in der Interessengemeinschaft der Lörracher Turn- und Sportvereine (IGTS) federführend mit. Auch in der neuen Pfunder-Stiftung, die Menschen mit Behinderung Teilhabe an Sportangeboten im Landkreis Lörrach ermöglichen will, bringt sich der Lörracher für die Inklusionsförderung ein.

Die „Work-Life-Balance“

„Ich konnte all das aber nur machen, weil meine Frau Giggi mir den Rücken frei gehalten hat“, dankt Uli Nodler seiner Familie für die Unterstützung. Für einen gewissen Ausgleich zur anspruchsvollen Arbeit hat der 68-Jährige nach der Fußballerkarriere häufig die Laufschuhe geschnürt. Auch Skifahren zählt mittlerweile zu einer seiner Leidenschaften. Ob das ausreicht für die Work-Life-Balance? „Ich habe den Arbeitsstress eh nicht als solchen empfunden“, behielt Uli Nodler bis heute seine Gelassenheit.

Das 50-jährige Dienstjubiläum strebt der 68-jährige Leiter der Regionalsport-Redaktion aber trotz der weiter erhaltenen Arbeitsfreude nicht an. „Solange es noch so gut geht wie aktuell, mache ich aber noch ein paar Jährchen weiter“, blickt er voraus.