Lörrach Umgestaltung der Palmstraße startet

Durch den Umbau werde die Fußgängerzone in der nördlichen Turmstraße und in der Palmstraße bis zur Zufahrt der LÖ-Anlieferung tatsächlich erleb- und spürbar. Geschützt wird dieser Bereich durch Poller am Hebelpark und in der Palmstraße. Der westliche Abschnitt der Palmstraße bis zum Senigalliaplatz wird zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgewidmet.

Mit der Integration des Busverkehrs, der Ausweisung von Krad- und Fahrradstellplätzen sowie dem Parkplatzangebot im Tiefgaragenverbund werde gleichzeitig die Erreichbarkeit der anliegenden Geschäfte und der Gesundheitsversorgung sichergestellt, betont die Stadt.

Nicht zuletzt soll das Projekt durch die neue Bepflanzung einen Beitrag zu einer Verbesserung des städtischen Klimas im Quartier leisten, sagte Lutz (siehe nebenstehender Artikel).

Komplexe Gemengelage

Die bauliche Gemengelage ist komplex. Zusätzlich zum Straßenbau werden umfangreiche Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen vorgenommen – die Stichworte: Kanalisation, Wasser, Fernwärme, Strom und Breitband.

Trotz intensiver Analysen des Untergrunds sind angesichts der Vielzahl von Leitungssystemen Überraschungen im Verlauf der Arbeiten nicht ausgeschlossen. Unter der Asphaltdecke befindet sich unter anderem „die Hauptschlagader der Telekom“ in Lörrach, erläuterten Beuschel und Reiner Kropf vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Der Gemeinderat stimmte im Juni der Auftragsvergabe in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro zu: Der Betrag beinhaltet Auftragsvergaben für Straße, Kanal, Wasserleitung und Erdarbeiten sowie Fernwärme. Die Stadt erwartet Fördermittel des Bundes in Verbindung mit dem Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ in Höhe von 958 000 Euro. Der Investor des „LÖ“ beteilige sich gemäß Städtebaulichem Vertrag mit einem Betrag in Höhe von 467 000 Euro.