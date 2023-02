Lörrach Umzug begeistert zehntausende Narren in Lörrach

Teilweise wird es eng

Besonders ins Auge fielen natürlich die großen Umzugswagen, die sich an einigen Stellen in der Stadt durch die freie Schneide schlängeln mussten. So wurde es beispielsweise in Höhe des Kaufhauses Karstadt richtig eng. Hier standen die Menschen in mehreren Reihen hintereinander, die Kinder dabei ganz vorne auf der Jagd nach reichlich Süßigkeiten. Nicht fehlen durften unzählige Säcke voll mit Konfetti, die unter Hüte, in Hosen, Hemden oder auch im großen Schwung verteilt wurden. Ein zentrales Thema bei den Fasnächtlern war übrigens die Energie, konkret hieß es hier beispielsweise bei den Stettemer Frösch „Lörrach friert“.