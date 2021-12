Lörrach Unbürokratisch schnell impfen

Die Impfaktion ist unbürokratisch organisiert. Wer sich immunisieren lassen will, muss sich vorher bei Alfred Kirchner telefonisch anmelden. Umständliche Anmeldeprozeduren im Internet gibt es nicht. Vor allem ältere Menschen hätten diese Chance genutzt, um sich in Haagen ihre Auffrischungsimpfung, den „Booster“, zu holen, berichteten Alfred und Barbara Kirchner beim Besuch unserer Zeitung in der Schlossberghalle. Am Dienstagmittag warteten nur wenige Frauen und Männer am Eingang, wo Alfred Kirchner ihre Namen und Adressen überprüfte. Nach höchstens 15 Minuten Wartezeit bekamen sie ihre Impfung mit Moderna oder BionTech.

Ursprünglich habe man nur drei Termine vorgesehen, biete auf Grund der hohen Nachfrage aber am 21. Dezember einen vierten Termin an, berichtete Kirchner. An diesem Tag werden auch die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Haagen geimpft. Es sind nur noch einzelne Termine frei, so Kirchner. Wer keinen Termin mehr bekommt, wird auf einer Warteliste geführt und vom Ehepaar Kirchner angerufen, falls jemand seinen Impftermin absagt.