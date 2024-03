Von einem Autofahrer angefahren wurde ein 72-jähriger Mann am Mittwoch gegen 11.30 Uhr. Er war mit seinem Fahrrad auf einem Zebrastreifen in Höhe der Villa Aichele unterwegs. Der 66-jährige Lastwagenfahrer befuhr die Baumgartnerstraße in Richtung Basler Straße und übersah den 72-Jährigen mit seinem Fahrrad.