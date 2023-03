Beim Überqueren der Kreisstraße 6354 an der Anschlussstelle Kandern hat am Donnerstag kurz vor 18 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer eine 75-jährige Fahrerin übersehen. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 14 000 Euro. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort.