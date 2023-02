Lörrach Unicef Lörrach hilft Erdbebenopfern

„Im Nordwesten Syriens herrschte schon vor dem Erdbeben akute Not. Zwölf Jahre Bürgerkrieg, Vertreibung, Gewalt und ein Kollaps der Wirtschaft setzt den Menschen zu – und jetzt noch das Erdbeben und die Eiseskälte“, schreibt Unicef in einer Mitteilung an die Medien.

Tausende von Kindern seien akut gefährdet.

Tausende von Kindern seien akut gefährdet. Unicef sei vor Ort und sorge mit Partnern und in Abstimmung mit dem Katastrophen- und Notfallmanagement für medizinisches Material, therapeutische Nahrung, Wiederaufbau der Wasserleitungen und sanitären Anlagen, frisches Trinkwasser, Decken sowie warme Winterkleidung.