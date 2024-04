Die Tafel am Amtsgericht ist die 14. Tafel dieser Art, die in der Lörracher Innenstadt enthüllt wurde. Zu den 18 Stationen, die der Menschen- und Kinderrechtsweg in der Lörracher Innenstadt umfasst, gehören unter anderem das Rathaus sowie die Gotteshäuser von Juden, Moslems und von evangelischen wie katholischen Christen. Es gibt auch Tafeln an Gebäuden, die nicht zum Rundweg gehören, wie etwa seit kurzem an der Schöpflin-Schule in Brombach. Eröffnet werden soll der Weg am 30. September.