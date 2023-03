Lörrach Unsere Hochzeit

Trend 2: Gravuren 2.0

Das Individuellste am Ring ist die Gravur. Natürlich dürfen das Hochzeitsdatum und der Name des Partners für viele nicht fehlen. Aber da ist noch so viel mehr möglich: Symbole, Muster, Sprüche und Abdrucke von handschriftlichen Notizen. «Möglich sind auch der Fingerabdruck oder ein QR-Code», ergänzt Grohmann.