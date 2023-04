Lörrach Ursula Vollmer ist verstorben

Einsatz für Bürger in Not

Vollmers politischer und gesellschaftlicher Einsatz war stets geprägt von christlicher Nächstenliebe und dem unbändigen Willen, Menschen in Not und Bedrängnis zu helfen. Sie setzte sich für Einzelpersonen und soziale Institutionen ein, zum Beispiel für das Erich-Reisch-Haus und das Behindertenheim der Lebenshilfe, die Villa am Blauenblick.