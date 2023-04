Lörrach Velo-Diebstahl in Lörrach nimmt massiv zu

„Task Force Velo“

Aufgrund der hohen Fallzahlen wurde unter Feuchts Leitung die „Task Force Velo“ gegründet, die sich dem Thema intensiv widmet. Ein schwieriges Unterfangen, denn die Räder werden in der gesamten Stadt gestohlen, insbesondere aber im Zentrum und im Bereich der Schulen. Bereits im Februar berichtete unsere Zeitung über zahlreiche Diebstähle auf dem Campus Rosenfels. Dabei haben es die Täter zunehmend auf hochwertige Räder, vor allem E-Bikes, abgesehen. Der Diebstahlschaden im Jahr 2022 betrage in Lörrach bereits eine halbe Million Euro, so Feucht.

Täter oft aus Frankreich

Drei Tätergruppen nennt er: zum einen Gelegenheitsdiebe, zudem Täter, die das Velo für die Beschaffung von Drogen verkaufen. Die dritte und wichtigste Gruppe bilden auswärtige Täter, die mitunter in bandenähnlichen Strukturen organisiert seien. Bei diesen handle es sich nach allen polizeilichen Ermittlungserkenntnissen häufig um aus Frankreich über die Grenze kommende junge Männer aus nordafrikanischen Staaten mit unklarem Aufenthaltsstatus. Oft gingen diese professionell vor, so Feucht und Nagy unisono. Sie sind mit dem entsprechenden Werkzeug ausgestattet, arbeiten schnell und flüchten zurück über die Grenze. Das belegen etwa Tracking-Systeme, die an Rädern verbaut sind.