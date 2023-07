Lörrach Vereine als Fundament der Demokratie feiern

Vor 175 Jahren rief Gustav Struve in Lörrach zum ersten Mal eine Deutsche Republik aus. Eine der Forderungen Struves und seiner Gefolgsleute war die Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Was also im Jahr 1848 noch erkämpft werden musste, ist heute eine Selbstverständlichkeit unserer Demokratie und als Paragraf neun in der Verfassung verankert: Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.

Auch in diesem Sinne sind die Vereine ein wichtiges Fundament der Demokratie und für den Zusammenhalt in einer Kommune unverzichtbar. Dabei leisten viele ehrenamtliche Helfer Jahr für Jahr großartige Arbeit. Mit Engagement und Gemeinschaftssinn stärken diese Ehrenamtlichen den Zusammenhalt in der Stadt.