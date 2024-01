Aufgrund der Demonstration der Landwirte am Montag, 8. Januar, kommt es auch in Lörrach zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Route der Landwirte führt von Weil über die B317 kommend durch die Lörracher Innenstadt in die Ortsteile. Es ist am Vormittag mit Staus und im Busverkehr mit Verspätungen zu rechnen.