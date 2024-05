Die Umleitung

Der Fahrzeugverkehr aus Tumringen beziehungsweise von der Lucke kommend wird über Haagen – Eisenbahnstraße – und über den Kreisverkehr am Bauhaus zur B 317 und über die B 317 zurück zur Kreuzung Wiesebrücke umgeleitet; von der Tumringer Straße beziehungsweise von der Wiesentalstraße aus Richtung Weil am Rhein kommend in umgekehrte Richtung. Dem überörtlichen Verkehr von der Lucke kommend wird daher empfohlen, die Baustelle über die A 98 bis zur Anschlussstelle Lörrach-Mitte beziehungsweise über Wittlingen und Haagen zu umfahren. Die Verkehrsteilnehmer werden bereits im Vorfeld durch Großhinweistafeln an der Lucke und in Haagen auf die Sperrung hingewiesen.

Die Buslinien

Von der Sperrung sind mehrere Buslinien betroffen. Die Überlandlinien 1, 2 und 15 von Kandern/Binzen/Bad Bellingen umfahren die Sperrung aus Zeitgründen über die Autobahn und die B 317. Die Haltestellen „Lucke“, „Rötteln“ und „Tumringer Schule“ werden daher nicht angefahren.