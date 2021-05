Lörrach Verlässliche Partner

Auch Weis betonte, es sei für die Badenova als langjährige Sponsorin nicht in Frage gekommen, das Festival im Stich zu lassen: „Was Partnerschaft bedeutet, zeigt sich, wenn’s schwierig wird.“

Diese Treue sei nicht zuletzt auch Ausdruck der Festival-Qualität, sagte Ibarra, der in diesem Zusammenhang auch die Arbeit von Markus Muffler in Erinnerung rief.

Sofern es die Anfang Juli geltende Corona-Verordnung zulässt, dürfen 188 Personen in den Burghof, um die Stimmen-Konzerte zu genießen. Größere Rahmenveranstaltungen der Premium-Sponsoren sind ebenso wenig geplant wie Konzerte auf dem Alten Marktplatz und im Rosenfelspark.

Die Signale der Stimmen-Sponsoren will Ibarra an seinen Nachfolger weitergeben. Mit der Aufnahme seiner Arbeit im Burghof sei er zunächst „ins kalte Wasser gesprungen“, sagte der Geschäftsführer. Immerhin: In den vergangenen sechs Wochen habe er zahlreiche positive Gespräche führen können, sowohl im Hause als auch mit der Stadt, sagte er. Dem Burghof gehe es wirtschaftlich in der Kurzarbeit noch vergleichsweise passabel, aber: „Das ist natürlich absolut nicht der Zustand, den wir wollen.“

„Was kommen kann, weiß keiner“, steht in großen Lettern an der Bar des Burghofs – sprich: wann, was in welchem Umfang geöffnet werden kann, ist noch unklar. Das gilt auch für die Offerten von „Stimmen“ und Burghof. Allerdings, so Ibarra mit Blick auf die Kultur-Veranstaltungen der kommenden Monate, gäbe die derzeitige Nachrichtenlage Anlass zur Hoffnung.