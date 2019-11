Lörrach Vermietung ohne Leerstand

Erhebliche Beträge seien für die Instandhaltung der Immobilien aufgewendet worden. In der Hebelstraße 49 und 51 seien energetische Sanierungen durchgeführt worden. Unter anderen wurden Fenster ausgetauscht und die Balkone vergrößert. Es hätten Wohnungseinzelsanierungen stattgefunden, bei denen die Bäder, Bodenbeläge und die Elektrik erneuert wurden.

In der Riedli­straße in Weil am Rhein wurden Müll- und Fahrradhäuser geschaffen sowie die Garagendächer saniert. Die Instandhaltungskosten mit 566 000 Euro entsprächen einer Steigerung von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Hausbewirtschaftung und die Vermietungssituation sei insgesamt gut. 35 Mieterwechsel fanden statt. Die Gründe lagen in Altersumzügen und Todesfällen der Mieter. Leerstände gab es nicht, es sei denn, die Wohnung wurde saniert. „Wir können von einer Vollvermietung sprechen“, sagte Jansen. Bei einer Bilanzsumme in Höhe von 20,7 Millionen Euro seien 387 Wohnungen und 16 Garagen enthalten. Aktuell verfügt die Baugenossenschaft Familienheim über 400 Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Der Anstieg des Anlagevermögens betrage 2,16 Millionen, der Jahresüberschuss rund 200 000 Euro, die zum größten Teil in Rücklagen umgewandelt werden.

579 Mitglieder, eine Zahl die nahezu konstant sei, zeichneten 5257 Anteile.

Ausblick

2019 wird der Umzug in die neuen Räume der Geschäftsstelle abgeschlossen sein. Die bisherige Geschäftsstelle in der Brombacher Straße wurde in drei Wohnungen umgebaut. Zum Jahresende wird auf ein neues Buchhaltungsprogramm umgestellt.

Aufsichtsratsbericht

Ute Lusche dankte für die reibungslose Zusammenarbeit. Als neues Vorstandsmitglied stellte die Vorsitzende des Aufsichtsrates die Architektin Sabine Braun vor. In vier Sitzungen wurde im Bereich der Finanz- und Wirtschaftslage gearbeitet. Die Verwendung des Bilanzgewinnes werde derart gestaltet, das 20 000 Euro der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zufließen. 170 000 Euro werden zur Stärkung des Eigenkapitales verwendet. Übrig bleibt ein Bilanzgewinn von 9654,28 Euro plus dem Bilanzgewinn aus dem Vorjahr in Höhe von 9201,62 Euro.

Die Versammlung beschloss einstimmig, dass die Rücklagen wie vorgeschlagen eingesetzt werden und ein Betrag in Höhe von 15 653 Euro den Mitgliedsguthaben gut geschrieben wird.

Ehrungen

Seit 1969 ist Günter Frysch Mitglied in der Baugenossenschaft Familienheim Lörrach. Elfriede Castorina, Liane Mehlin-Eichin und Peter Sütterlin sind seit 40 Jahren Mitglieder. Ute Lusche überreichte Castorina und Mehlin-Eichin einen Blumenstrauß.

Frysch und Sütterlin waren verhindert. Sie werden ihre Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.