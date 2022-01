Lörrach Vertraute Umgebung ist der Ausgangspunkt

In Stetten erfolgte mit Hilfe von Fördergeldern des Sozialministeriums Baden-Württemberg der Einstieg in einen gesamtstädtischen Prozess unter dem Motto „Gutes Älterwerden in Lörrach“.

Im vergangenen Jahr wurden daher zielgruppenorientierte Befragungen, Veranstaltungen und Bürgertische organisiert, um die Bedürfnisse, Wünsche und Anregungen älterer Menschen zu ermitteln. Auf dieser Basis entstand eine ganze Sammlung von Ideen und Hilfen, die das Wohnen im Alter in den eigenen vier Wänden und im Wohnquartier so lange wie möglich erlauben und einer Vereinsamung entgegenwirken sollen.

Erste Handlungsansätze

Gemeinsam mit Bürgern, Trägern von Einrichtungen, wichtigen Schlüsselpersonen und Vertretern der Stadt Lörrach wurden erste Handlungsansätze für unterschiedliche Themenfelder entwickelt und Maßnahmen erarbeitet, die jedoch pandemiebedingt noch nicht alle umgesetzt werden konnten, bilanziert die Stadt.

Um einen Überblick über alle Angebote, Einrichtungen und Träger zu erhalten, wurde ein Wegweiser für Senioren erstellt, der sowohl als gedruckte Broschüre wie auch in digitaler Form als Download auf der städtischen Website erhältlich ist. In Kooperation mit dem Familienzentrum wurden an Nachmittagen Smartphone-Schulungen angeboten und ein Generationencafé ins Leben gerufen.

Ein Rollatorstreifen fördert etwa auf einem Abschnitt der Inzlinger Straße die selbstständige Mobilität von Senioren und verbessert so deren Teilhabemöglichkeit am gesellschaftlichen Leben im Stadtteil.