Lörrach Verwaltung gegen Vergabe von städtischen Grundstücken im Erbbaurecht

Nicht genügend eigene Flächen

Die Verwaltung hält in ihrer Beschlussvorlage fest, dass das Erbbaurecht grundsätzlich zwar ein Instrument sei, um auf den Wohnungsmarkt Einfluss zu nehmen. Doch die Stadt verfüge nicht über genügend eigene Flächen, sodass der Einfluss als gering eingeschätzt wird. Eine andere Begründung liege darin, dass die Stadt Lörrach mit durchschnittlich vier Prozent an der Anzahl der gesamten Kaufverträge in der Stadt beteiligt sei.

„Durch die Schaffung von Erbbaurechten wird grundsätzlich kein sozialer Wohnraum geschaffen, sondern erst unter Berücksichtigung diverser Modelle, den ökonomischen Rahmenbedingungen und insbesondere durch die Ausgestaltung der Verträge“, schildert Fachbereichsleiter Thomas Welz.