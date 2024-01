Lörrach: VHS – mit neuem Programm

Im Fokus des neuen Semesters: Europa. Schließlich stehen am 9. Juni Wahlen an. So wird es unter anderem eine Exkursion ins Europäische Parlament geben, die Bulli-Lesung von Oliver Lück, der mit seiner Reise durch Europa für den europäischen Zusammenhalt wirbt, und das Dreiländermuseum wird die Vitrine im Entrée der VHS neu zum Thema Europa gestalten.