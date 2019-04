Lörrach Viel Erfahrung und Kundenkenntnis

Anita Huber begann am 1. September 1972 ihre Ausbildung bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Nach erfolgreicher Prüfung arbeitete sie an der Kasse in Rheinfelden. Dieser Tätigkeit blieb sie mit kurzer Abwesenheit aufgrund von Erziehungsurlaub für über 30 Jahre treu. Seit März 2012 bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand gehörte Anita Huber dem IT-Automatenteam an.

Brigitte Reimann begann ihre Tätigkeit bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden im August 1981 in der Abteilung Zahlungsverkehr. Im Mai 1998 wechselte sie in den Servicebereich der Hauptstelle Lörrach. Bevor Reimann von 2012 bis 2015 an der Kasse Haagen arbeitete, war sie über zehn Jahre in der Marketingabteilung beschäftigt.