Im Programm ging es weiter mit „Dune Mosse“, das in der Duett-Version mit Miles Davis berühmt wurde, und dem Freiheitslied „Un soffio caldo“, dessen Text, wie Zucchero erwähnt, von seinem Freund, dem Poeten Francesco Guccini stammt. Viel Applaus erntete Sängerin Oma Jali für ihre stimmgewaltigen Einlagen, etwa in der Ballade „Facile“, später solo in ihrer mitreißenden Version von „Nutbush City Limits“. Die Hommage an Tina Turner blieb nicht die einzige an verstorbene Künstlerkollegen. So tönte zu „Miserere“ die Stimme des damaligen Duettpartners Luciano Pavarotti vom Band, gefolgt von einem donnernden Applaus „per Luciano“. Gegen Ende wurde mit „Diamante“, „Senza una donna“ und „Diavolo in me“ das Füllhorn glücklichmachender Hits noch einmal großzügig über dem Publikum ausgeschüttet.