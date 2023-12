Lörrach: Vieles spricht für die Sanierung des Rathauses

Der Denkmalschutz

Oberbürgermeister Jörg Lutz wies abermals auf die Relevanz des Denkmalschutzes hin, der dem Abriss des Rathauses entgegen stehe. Matthias Lindemer (Freie Wähler) argumentierte jedoch: So pauschal sei diese Aussage nicht haltbar. Unter Umständen, etwa bei nachgewiesener Unwirtschaftlichkeit oder Unverkäuflichkeit des Gebäudes, greife der Denkmalschutz womöglich doch nicht, so der Fraktionschef der Freien Wähler, der die Möglichkeit eines Neubaus an Ort und Stelle gerne genauer prüfen lassen möchte.

Das externe Gutachten

Die Verwaltung plädiert bekanntlich eindeutig für die Gebäudesanierung. Ulrich Lusche (CDU) warb dennoch für eine „externe überschlägige Prüfung“, ob und wie das Rathaus künftig alternativ genutzt werden könnte, sofern sich die Neubau-Variante auf dem Klinikareal als sinnvoll erweisen würde. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Alternativen seien nicht ernsthaft geprüft worden und eigentlich sei von Anfang an klar gewesen, welche Variante zum Zuge kommt, so der Fraktionsvorsitzende der Union.