Lörrach Vogelausstellung in Hauingen

Lörrach-Hauingen. Kinder und Jugendliche mit der Tierwelt vertraut zu machen, das ist das Hauptanliegen des Vogelzucht- und Schutzvereins in Hauingen. Darum lädt der Verein zur offenen Vogelschau und einer Vogelbörse am Samstag, 11. November, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. November, von 11 bis 17 Uhr. Die Ausstellung findet in der Festhalle, Brückenstraße 5, statt.

Dabei werden die bunt gefiederten Kanarienvögel, Exoten, Papageien, Lori und Sittiche in Volieren präsentiert. Auch wird eine ansprechende Rahmenschau mit gemalten Bildern eines Künstlers aus der Region geboten.

Vereinsvorsitzende Susanne Osswald unterstreicht, dass Vogelschutz stets aktiv betrieben werde. Das Aufhängen von Nistkästen sowie die Pflege der heimischen Vogelwelt im Winter durch Einrichten von Futterplätzen und Bereitstellen von geeigneter Nahrung könne helfen.