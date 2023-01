Lörrach Vokalartisten mit Witz

Der heiße Atem der Aktualität hält sie in Trab in Polit-Parodien über die deutschen Minister, Parteigrößen, Kanzler und Ex-Kanzlerin.

Auch das Grundgesetz haben sie dabei, das darf man wieder zitieren, die Würde des Menschen, den Artikel 1 und 2 und den Artikel 5, den LaLeLu im Stil eines bulgarischen Frauenchores singt, aber nicht mit pauschaler Feierlichkeit, sondern recht (an-)griffig. Da ist es wieder, das alte hohe kabarettistische Niveau, der eigenwillige Musikstil, mit dem sie eigentlich in keine Schublade passen.

Im ersten Teil wird nicht viel politisiert, da geht vielmehr musikalisch die Post ab in den raffiniert gemachten Arrangements bis hin zu „La Mer“ auf plattdeutsch. Thematisch dreht sich das Programm um Wahrheit, Spaltung der Gesellschaft, Meinungsfreiheit, ökologisch korrektes Leben, kulturelle Aneignung.

Letzteres auch ein Seitenhieb auf den Mann im Rock. Frank Valet erlaubt sich, den angesagten Männerrock zu tragen, mit Verweis auf die Minderheit der Rock tragenden Männer, und macht im wahrsten Sinn „Rockmusik“. Das ist lustig und nachhaltiger Blödsinn, so wie man dieses Ensemble von früheren Auftritten in bester Erinnerung hat.

Und sie werden an diesem Abend auch immer besser, gerade wenn sie als Stimmakrobaten zusammen Politiker-Choräle im Volkston anstimmen. „Heizung ade, Frieren tut weh“, tönt es in den Volkslied-Parodien, wo es kräftig lindnert, merzt und scholzt. Oder wenn Sanna Nyman als Claire Waldoff auf Diseuse macht und „Olaf heest’er“ singt.

Am besten sind die Nordlichter nach vor in ihren Musikparodien wie dem abschließenden Corona-Medley, in dem sie diese Zeit noch einmal Revue passieren lassen und alles musikalisch und thematisch beackern vom Lockdown bis zur Quarantäne.

Tobias Hanf ist „at his best“, wenn er in einer witzigen Nummer die Politprominenz von Özdemir, Lauterbach, Habeck bis Merkel und Schröder nachmacht und parodistisch durch den Kakao zieht. Spätestens nach der Pause haben die fantastischen Vier die Spaltung überwunden und ihre Mission erfüllt. Also alles richtig gemacht? Sieht so aus. Das Publikum jedenfalls tobte.