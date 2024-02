Lörrach: Vokalmusik „Schalom Salam“

Das erste Konzert wird am Samstag, 2. März , um 19 Uhr, in der Evangelischen Kirche Rötteln in Lörrach aufgeführt. Das zweite am Sonntag, 3. März, um 18 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche in Schopfheim.

Pisonero am Klavier

Auch diesmal wird das Ensemble von Miguel Pisonero am Klavier begleitet. Er stammt aus Toledo, ist international tätig und ständiger Pianist des Vokalensembles. Uta Ruscher, Autorin und Sprecherin, wurde in Berlin geboren, arbeitete vor allem für den Rundfunk und lebt heute in Basel.

Silke Marchfeld, geboren in Weil am Rhein, zeichnet sich durch eine rege internationale Opern- und Konzerttätigkeit aus, sie gastierte unter anderem bei den Salzburger Festspielen, beim Schleswig-Holstein Festival, im Opernhaus Amsterdam und in der Tonhalle Zürich.

Der Eintritt ist frei. Um angemessene Spende für die kirchenmusikalische Arbeit wird gebeten.