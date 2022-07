Lörrach Vokaltechnisch erste Sahne

Lörrach. „Apollo5“: Der Name erinnert an den Testflug 1968 in den Weltraum, eine unbemannte Mission zur Erprobung der Mondlandefähre. Eine gänzlich andere Apollo-Mission verfolgt das gleichnamige Londoner Vokalensemble, das eher an den griechischen Gott der Musik denken lässt und jetzt beim Stimmen-Festival in der voll besetzten Stadtkirche musikalisch abgehoben hat: mit einer sehr harmonisch zusammen klingenden fünfköpfigen Apollo-Mannschaft.

Das britische A-cappella-Quintett knüpft mit seinem Wohlklangstil an die King’s Singers an und durchreist über 500 Jahre Musikgeschichte im einstündigen Zeitraffer. Von der englischen Renaissance bis zur heutigen Folk- und Popmusik reicht ihr Repertoire, wobei sie im Klassikbereich (Franz Schubert) genauso erstaunlich idiomatisch klingen wie in den Folk- und Popgefilden. Ja, die Schumann-Ballade „Der König in Thule“ war sogar ein Höhepunkt ihres Cross-over-Programms.