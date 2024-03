Lörrach: Volldampf in der Suppenküche

Rosskopf hat Schwarz und Waßmer die Rezepte als Basis zur Verfügung gestellt. Sie wollen „punktuell das ein oder andere in der Suppenküche anpassen“, aber der Charakter und das Konzept der Veranstaltung sollen beibehalten werden, sagten sie unisono. Gekocht wird regional und saisonal.

Jeder ist willkommen

Gudrun Mauvais, Pfarrerin der Matthäusgemeinde an der Stadtkirche, freute sich ebenfalls, dass die Suppenküche wieder Teil des städtischen Lebens wird. An jedem zweiten Mittwoch im Monat öffnen sich von 11.30 bis 14 Uhr die Türen des Hauses, am 10 April geht’s wieder los. Wer regelmäßig im Kernteam mitarbeiten möchte, kann sich bei Mauvais melden.

Sie wisse, sagte die Pfarrerin, dass bei der Suppenküche nicht jeder die Zeiten mit dem größten Trubel sucht. Manche kommen für das warme Essen schon zu Beginn oder wenn die meisten schon wieder weg sind. Es gebe viel Wohlstand in der Region – aber auch viele Bürger, denen es nicht so gut gehe: „Man sieht das den Menschen nicht immer an.“ Aber so oder so gilt bei der Lörracher Suppenküche: Jeder ist willkommen.