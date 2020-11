Lörrach Vollvermietung zu fairen Preisen

Der geschäftsführende Vorstand Jochen Jansen berichtete von einem erneut erfolgreichen Jahr. Die Schwerpunkte lagen in der Fertigstellung des Neubaus, dem Umzug der Geschäftsstelle, dem damit verbundenen Umbau der alten Geschäftsräume in der Brombacher Straße 68 und den Vorbereitungen zur Umstellung des ERP-Systems.

Auch in diesem Jahr wurden wieder erhebliche Beträge in die laufende Instandhaltung investiert. Insgesamt wurden etwa 642 000 Euro (Vorjahr rund 566 000 Euro) für die Instandhaltung des Wohnungsbestands aufgewendet. Dies ist laut der Mitteilung im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 13,4 Prozent, der zusätzlich in den Erhalt des Wohnungsbestandes geflossen ist.

Die Wohnungsnachfrage im Landkreis Lörrach sei unverändert sehr hoch, so konnte jede gekündigte Wohnung zeitnah wieder belegt werden. Im Berichtsjahr fanden 37 (Vorjahr 35) Mieterwechsel statt. Leerstände entstünden nahezu ausschließlich durch Wohnungssanierungen. Der Anteil der Erlösschmälerung mit 0,5 Prozent bedeute, dass lediglich ein halbes Prozent der möglichen jährlichen Mieterträge durch Leerstände ausgeblieben seien. In diesem Sinne könne von einer Vollvermietung gesprochen werden.

Mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von 6,88 Euro pro Quadratmeter liege die Baugenossenschaft Familienheim Lörrach deutlich unterhalb der üblichen Marktpreise in der Region. Dem Zweck der Genossenschaft zur Förderung der Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung werde damit Rechnung getragen.

Das Geschäftsjahr 2019 endete mit einem Jahresüberschuss von 166 516 Euro, wovon 17 000 Euro in die gesetzliche Rücklage und 133 000 Euro in die andere Ergebnisrücklage eingestellt werden. Rund 16 400 Euro werden an die Mitglieder in Form einer Dividende in Höhe von 1,5 Prozent ausgeschüttet. Auch der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen bescheinigte der Baugenossenschaft Familienheim Lörrach nach der im Juli 2020 durchgeführten gesetzlichen Prüfung einwandfreie Arbeit.

Wahlen

Klaus Jost wurde aus dem Aufsichtsrat verabschiedet. 15 Jahre wirkte er in diesem Gremium mit. Als Nachfolger wurde Benedikt Kißlinger gewählt. Zudem wurde Joachim Sproß für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.