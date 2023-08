Lörrach Vom Gartenland zur Brache

Einfach gesagt: Es gibt keinen gültigen Bebauungsplan für den Bereich. Das Areal, zu dem einst ein von Grieshaber angelegter und betriebener Tierfriedhof gehörte, liegt deshalb brach. Der Betrieb der Gärtnerei war im Übrigen nur auf Basis einer Ausnahmegenehmigung möglich, da es sich um eine landwirtschaftliche Nutzfläche handelte.

Rund um das frühere Gartenparadies am Ortsende von Hauingen rührt sich also bis auf Weiteres nichts. Nicht nur die Vielzahl an Projekten, die die Stadt derzeit zu bearbeiten hat, steht Fortschritten an dieser Stelle entgegen. Es sei auch manches zu berücksichtigen, wenn man einen Bebauungsplan am Stadtrand auf den Weg bringen wolle, heißt es auf Anfrage aus dem Lörracher Rathaus.