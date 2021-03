Lörrach Vom Überlegen ins Machen

Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Neben einer Werbekampagne soll eine CO 2-App dabei eine tragende Rolle spielen – welche, das steht noch nicht fest.

Aus dem Kreis der Mitglieder des Klimabeirates kam der Wunsch, eine App zu wählen, die nicht nur für Erwachsene nutzbar ist, sondern auch den Interessen von Kindern und Jugendlichen entspricht. Neuhöfer-Avdic betonte, dies gerne in die Überlegungen einzubeziehen. Sie dämpfte aber auch zu hohe Erwartungen: „Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können.“ Die Bewerbung des Projekts soll schon im Mai starten.

Ein zentraler Bestandteil der Sitzung des Klimabeirats waren die Klima-Vorgaben der Stadt beim Verkauf städtischer Grundstücke. Von vornherein will die Stadt Käufer dazu verpflichten, möglichst klimaschonend zu bauen. Dazu werden die bisherigen Energiestandards durch den neuen Energiestandard „Lörracher Klima-Effizienzhaus“ ersetzt. Dieser wird sieben Punkte umfassen. So soll zum Beispiel der Anschluss an ein Wärmenetz, sofern dieses in Gebäudenähe vorhanden ist, verpflichtend sein. Außerdem darf ein verbesserter Dämmstandard nicht auf den vorgeschriebenen Anteil erneuerbarer Energien angerechnet werden. Sofern möglich, ist eine Solarstromanlage verpflichtend.

Auch für städtische Gebäude gelten in einer Art Selbstverpflichtung die entsprechenden Energiestandards. Für diese Gebäude gilt ebenso die Anschlusspflicht an ein Wärmenetz, wenn dieses in Gebäudenähe vorhanden ist und die Wärmeerzeugung zu mindestens 75 Prozent aus erneuerbaren Energien stammt.

Die Aktualisierung der Energiestandards wird unter anderem mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom August 2020 begründet. Dieses Gesetz dient der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Außerdem gingen die bisherigen Energiestandards beim Verkauf städtischer Grundstücke auf das Jahr 2010 zurück. Sie waren damit veraltet und teilweise unübersichtlich.

Der Klimabeirat kann die Umsetzung der neuen Klima-Vorgaben nur empfehlen. Letztlich entscheiden wird der Gemeinderat darüber. Trotzdem wurden im Beirat Stimmen laut, die vor allem einen zu großen Einfluss des Runden Tischs Klima auf die Energiepolitik der Stadt befürchten. Ein Thema, das aber nicht näher diskutiert wurde.

Nicht verabschiedet wurde die zunächst auf der Tagesordnung stehende Geschäftsordnung des Klimabeirates. Dies soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.