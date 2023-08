Lörrach Vom unerhörten Sinn des Lebens

Und für das Innenleben der Geige, ihren Klang, habe die moderne „Schwingungsphysik“ gar „achtzig Resonanzen“ als harmonisch aufeinander bezogene „Klangfarben“ festgestellt. Diese innere Vielfalt einer Geige vergleicht Schleske mit dem inneren Klang eines Menschen durch seine psychischen Resonanzen wie Traurigkeit und Fröhlichkeit oder Hass und Liebe.

Bau als Schöpfungsakt

Geigenbau sei keine Konstruktion, sondern ein Schöpfungsakt. So ergibt sich für Schleske als Theologe, der er ja auch ist, seine Geigenbaukunst als Gleichnis für Gottes Wirken für uns Menschen. Friedhelm Geiß schließt: „Das Holz ist nie ideal. Aber unter den Händen des Menschen kommt auch das nicht Ideale zum Klingen. Was für ein schönes Bild für unser Leben. Gott will mein nicht ideales Leben zum Klingen bringen. Das ist seine Leidenschaft. Für mich klang durch das ganze Buch ein Vers aus den Psalmen mit, obwohl dieser nie im Buch vorkam: Psalm 103, 1: Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen!“ Zuletzt fragt der Pfarrer i. R., ob wir Menschen nicht Gottes Glanz und Klang spiegeln sollten und bittet seine Hörerschaft fürsorglich: „Nehmen Sie diese Frage mit: Was ist in mir? Was klingt?“