Lörrach Von Alfons bis Amy Wineheouse-Erinnerungen

Auch für die kommende Saison hat das Burghof-Team ein künstlerisch anspruchsvolles und inhaltlich breites Programm in den etablierten Burghof-Reihen Musik, Tanz, Kabarett, Show/Theater/Literatur und ab November auch in der Reihe Kinderszene aufgelegt, schreibt das Haus in einer Pressemitteilung.

Mit zehn Konzerten

In den ersten Wochen startet der Burghof mit zehn Konzerten in die Saison: Bei der Eröffnung am 1. Oktober wird die außergewöhnliche niederländische Soul-Sängerin Kovacs auftreten, deren gänsehauterzeugende Stimme Assoziationen mit Amy Winehouse oder Lana del Rey weckt. Aus dem Bereich der Klassik wird das Publikum zwei herausragende Konzertabende erleben, verspricht der Burghof: ECHO Klassik-Preisträger Alexander Krichel interpretiert Werke von Rachmaninow, und das über die Schweizer Grenzen hinaus bekannte Sinfonieorchester Basel beweist seine Vielseitigkeit mit Werken von Hillborg, Rodrigo und Debussy.