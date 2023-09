Lörrach Von der Pflanzung bis zur Fällung dabei

Der Neubau des Waldorfkindergartens liegt am Rand des Grüttparks. An einem Spätsommermorgen arbeiten drei Baumpfleger an einer großen Linde im Garten. Adrian Meier und Ismet Vrankaj entfernen mit der Handsäge zügig und präzise Äste. Sie arbeiten, von einem Seil gesichert, mal auf einem Ast stehend, mal fast waagerecht im Baum hängend. Tim Hoti hat als Mann am Boden alles im Blick. Er warnt, wenn unten auf dem Weg ein Radfahrer durchkommt: „Baum Stopp!“ Er hilft, falls sich mal die Seile verheddern, oder hängt eine Wasserflasche an, wenn ein Kollege Durst hat.