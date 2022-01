Lörrach Von Gottesdienst bis Treffen

Bedeutung des Gebets

„Gerade in diesen Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen ist das Gebet der Christen zum Gott des Friedens nötiger als je zuvor und für viele Menschen ein sicherer Anker“, wird Reinhardt Schink zitiert (Bad Blankenburg/München), der Generalsekretär der Evangelischen Allianz in Deutschland. Gott mahne sein Volk zur Einheit, die er durch Jesus Christus in die Welt gebracht hat. „Dies bedeutet nicht, in allen Fragen die gleiche Meinung zu haben, aber in aller Unterschiedlichkeit zusammenzubleiben“, so Schink weiter. Es habe viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen, uns begegnen und übereinander sprechen.

Schink ist davon überzeugt, dass Christen für eine Kultur des Respektes und der Wertschätzung stehen sollten. Die Allianzgebetswoche sei dafür ein gutes Trainingsfeld.

Im internationalen Kontext ist es die 176. Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Ihr Motto lautet diesmal „Sabbat – Leben nach Gottes Rhythmus“. Sie findet in diesem Jahr weltweit vom 9. bis 16. Januar statt und ist laut Schink ein „Hoffnungssignal für unser Land. Denn“, so der Generalsekretär „wir glauben, dass unser Land ein Zeichen der Versöhnung und der Gemeinsamkeit in dieser Zeit der Pandemie braucht, die nicht wenige Menschen an die Grenzen ihrer Kräfte und ihres Glaubens bringt.“

Seit 1846 treffen sich Gläubige quer durch die Kirchenlandschaft zu gemeinsamen Veranstaltungen und Gebeten. An einigen Orten sind auch katholische Gemeinden mit dabei. Auch wenn es Unterschiede in den Bekenntnissen und der christlichen Lebenspraxis gibt, will die Allianzgebetswoche ein Zeichen setzen: Christen kommen zusammen, reden und beten miteinander, ermutigen sich gegenseitig und engagieren sich gemeinsam für gelebte Einheit. An der Gebetswoche beteiligten sich – vor der Corona-Krise – nach Schätzungen der Evangelischen Allianz insgesamt etwa 300 000 Besucher an rund 1000 Orten in Deutschland.