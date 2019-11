Der Vorverkauf für das gleichnamige Oratorium von Louis Spohr am 16. November um 18 Uhr in St. Bernhard in Schopfheim und am 17. November um 18 Uhr in der Christuskirche in Lörrach hat begonnen. Karten gibt es in Sam‘s Musikhaus am Marktplatz in Lörrach.

Der Eintritt zu den beiden eingangs beschriebenen Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.