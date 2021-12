Lörrach Von magischer Strahlkraft

Lörrach. „Kein Geheimnis ist so groß wie das Elend“, zitiert Doris Wolters aus dem vielleicht schönsten Märchen von Oscar Wilde. Der „Glückliche Prinz“ wird im ersten Teil des Konzertes des A Cappella-Trios „White Raven“ umrahmt von neuen Lied-Arrangements der Sopranistin und Harfenistin Kathleen Dineen. Lieder, die Geschichten erzählen. Von Not und Sehnsucht, von Liebesschmerz, Verinnerlichung und Träumen, in denen archaische Bilder aufblühen in traumwandlerischen Harmonien und vergehen in Solo-Gesängen.

Ein Konzert mit „White Raven“ fällt insbesondere in Zeiten einer globalen Pandemie zusammen mit der ursprünglichen Sehnsucht nach meditativer Verinnerlichung, nach Auflösung bedrückender Wirklichkeiten in seelischer Läuterung. Wie ein klangliches Licht von magischer Strahlkraft. In Lörrach darf das Konzert der drei Magier irischen Gesangs deshalb nicht mehr fehlen in der Adventszeit. Als es vor einem Jahr wegen der Corona-Pandemie doch abgesagt werden musste, trafen sich Kathleen Dineen, der amerikanische Tenor Robert Getchell und der Bariton Mathias Spoerry in Basel, um mit der Dramaturgin Marion Schmidt-Kumke zumindest persönlich an der Kontinuität festzuhalten.