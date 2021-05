Lörrach Vorstand erweitert, Anlage folgt

Die Tennisabteilung hatte keine verstärkten Austritte durch die Corona-Pandemie zu verzeichnen. „Im Gegenteil bewegt sich die Anzahl der Mitglieder seit Jahren auf einem stabilen, hohen Niveau mit weiterhin leicht steigender Tendenz“, berichtete Kassenwart Roland Baumgärtner. Mit derzeit fast 330 Mitgliedern sei die Abteilung am absoluten Limit.

Es mache sich auch der hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen bemerkbar, dieser beträgt etwas mehr als die Hälfte der Mitglieder. Die TuS-Tennisjugend sei damit mit Abstand die zahlreichste Tennis-Nachwuchsgruppe in Lörrach, weshalb der Verein sehr froh sei, mit der Tennisschule Max Ludin und deren drei hauptberuflichen Trainern die Kinder und Jugendlichen versorgt zu wissen.

Wahlen

Um die Arbeit, die eine so große Abteilung macht, auf mehr Schultern verteilen zu können, braucht der Vorstand Verstärkung. Zunächst musste aber Bernd Weber nach acht Jahren als 2. Vorsitzender mit großem Dank verabschiedet werden. Als Nachfolger gewählt wurde Florian Wagner. Kassenwart Roland Baumgärtner und Schriftführer Marcus Friedel wurden zudem für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Auch die Jugendwarte Ivica Perkovic und Bernhard Winterfeld standen zur Wiederwahl, die einstimmig erfolgte. Der Vorsitzende Klaus Künzel und die Sportwartin Silke Bienroth sind noch ein Jahr im Amt, bevor 2022 die Neuwahl ansteht.

Um die geplanten Projekte besser verteilen zu können, bat der Vorstand um Unterstützung durch Beisitzer, die stimmberechtigt zu den Entscheidungen des Vorstands beitragen und bestimmte Aufgaben wahrnehmen sollen. Es gelang, gleich drei neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen: Martina Rimkus-Russ, Britta Venatier und Joachim Momm.

Platzerweiterung steht an

Die Verstärkung ist laut der Mitteilung vor allem in Hinblick auf die geplante Platzerweiterung sehr willkommen. Die vorhandenen vier Plätze reichten für die Mitgliederanzahl nicht aus und die Belegung der vergangenen Jahre weise auf Engpässe vor allem abends an Werktagen und an den Wochenenden hin. Deshalb schlug der Vorstand vor, den Bau von zwei weiteren, im Bebauungsplan vorgesehenen und bereits genehmigten Plätzen anzugehen.

Bei der Kostenschätzung und dem Finanzierungsplan wird davon ausgegangen, dass sowohl der Badische Sportbund als auch die Stadt Lörrach einen Teil der Kosten übernehmen. Seitens des Hauptvereins sei ebenfalls eine Unterstützung zu erwarten, was Rudi Blattner als Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des TuS-Lörrach Stetten bestätigte. Außerdem muss ein Teil der Arbeiten in Eigenleistung erbracht werden, um die Baukosten möglichst gering zu halten. Der Beschluss, die Anlage um zwei Plätze zu erweitern, erfolgte in der Versammlung einstimmig, so dass der neu formierte Vorstand die Abklärung zum weiteren Vorgehen aufnehmen kann.

Sommersaison und -camp

Die Sommersaison soll, soweit möglich, mit einer gewissen Normalität stattfinden. So sind insgesamt sieben Mannschaften am Start, falls die Verbandsspiele stattfinden können. Außerdem beginnen in den nächsten Tagen die Vereinsmeisterschaften zunächst mit den Einzelkonkurrenzen, Doppel und Mixed sollen im Herbst folgen.

Auch das Sommercamp für die Tennisjugend sowie Ferienkurse der Tennisschule sollen stattfinden. Die Abteilung hofft mit der Siegerehrung der Vereinsmeister und einem Schleifchenturnier im Oktober die Saison gut abschließen zu können.