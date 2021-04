Martin Jegle ist seit Oktober des vergangenen Jahres Schulleiter an der Dinkelbergschule Minseln mit der Außenstelle Eichsel. Die Dinkelbergschule zählt aktuell insgesamt 136 Mädchen und Jungen, davon in der Außenstelle Eichsel 64 Kinder.

Nach dem Lehramtstudium an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg unterrichtete Jegle fünf Jahre lang in der Werkrealschule in Elzach und zwei Jahre an der Alemannenschule in Wutöschingen. Er wohnt mit seiner Familie in Inzlingen.