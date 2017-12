Lörrach Wärmende Klänge zum Advent

Festlich, virtuos und farbenprächtig: Der russische Chor „Echo“ aus Brombach, die Chorgemeinschaft Bad Bellingen, das Blechbläserensemble der Stadtmusik Lörrach und der Trompeter Christian Grässlin starteten in der Kirch St. Josef am Samstag musikalisch glanzvoll in die Adventszeit. In das vorweihnachtliche Programm wurden auch die Zuhörer einbezogen.

Von Ursula König

Lörrach-Brombach. Neben Adventsliedern standen klassische Stücke, Balladen und Folklore auf dem vielseitigen Programm. Mit strahlenden Bläserklängen eröffneten die zehn Blechbläser und der in Kandern lebende Solist Christian Grässlin feierlich das Konzert. Das bekannte Barockstück des englischen Komponisten Jeremiah Clarke, „Trumpet voluntary“ ist wie geschaffen dafür, einen festlichen Abend zu eröffnen und das Ensemble meisterte virtuos auch noch die schnellsten Läufe und komplex aufgebauten Passagen des Stückes, das durch seine elegante Schönheit und strahlende Klänge besticht.

Virtuos und kraftvoll überzeugte vor allem der Solist im Verbund mit den anderen Bläsern. Der leidenschaftliche Trompeter zählt mit seinen erst 23 Jahren zu den vielversprechenden Talenten in der klassischen Musikwelt und der Jazzszene, der es geschafft hat, bereits jetzt von seiner Musik zu leben.

Klangvoll, mit melancholischen Anklängen und kraftvoller Stimmführung widmete sich anschließend der russische Chor „Echo“ aus Brombach unter der Leitung von Natalia Schubmann der dunklen und frostigen Jahreszeit, die sich Weihnachten nähert. Mit Liedern wie „Triumphieret und seid froh“ oder „Diese heilige Nacht“ stimmte das Ensemble in traditionellen prachtvollen Gewändern mit ausdrucksvoller Stimmführung auf die Zeit der Erwartung; die Adventszeit ein. Am Akkordeon begleitete schwungvoll Richard Lebert.

Unter der Leitung von Günter Meyer stellte anschließend die Chorgemeinschaft Bad Bellingen Auszüge ihres breiten Repertoires vor. Mit viel Herzblut werden Lieder wie „Morgenrot“, „Die Rose“ oder „Wir sind alle Kinder Gottes“ zum Ausdruck gebracht. Mit den „Weihnachtsglocken“ stimmte der Männerchor festlich auf den Advent ein und das „Hobellied“ aus dem Zaubermärchen „Der Verschwender“ besingt das Schicksal und den Wert des Glücks auf Erden.

Auch die Zuhörer konnten sich mit Unterstützung der beiden Chöre beim feierlichen Gesang beteiligen. „Wachet auf“ wurde gemeinsam mit dem russischen Chor gesungen und „Macht hoch die Tür“ war eine gemeinschaftliche Singdarbietung mit der Chorgemeinschaft Bad Bellingen.

Strahlenden Bläserklänge beendeten ein wärmendes Konzert, das die Kälte draußen vergessen ließ.