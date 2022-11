Lörrach Wanderfreunde auf neuen Pfaden

2000 Exemplare des Programms gedruckt

Das in einer Auflage von 2000 Exemplaren aufgelegte Programm enthält im handlichen DIN-A-6-Format auf 96 Seiten Angebote für alle Generationen. Die Ziele liegen überwiegend in der freien Natur – im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, im Pfälzer Wald und in den Alpen.

Herausragend sind die alpinen Bergtouren und zahlreiche Radtouren, die Kraft und Ausdauer erfordern: vom 28. Januar bis 4. Februar Winterwoche in Ramsau/Schladming, vom 25. Februar bis 4. März Ski-Alpin in Livigno/Italien, vom 28. April bis 1. Mai Wandertage auf der Schwäbische Alb, vom 8. bis 11. Juni Wandertage in der Pfalz, vom 28. Juni bis 7. Juli Wandertage in Wales/England, vom 16. bis 22. Juli Radwanderwoche in Kärnten, vom 25. bis 27. August Wandertage im Wallis/Schweiz.

Kontakte zu den Nachbarn weiter pflegen

Neu im Angebot sind Wanderungen am Mittwochabend unter Leitung von Michael Goltz. Ins Auge gefasst werden jeweils vier bis sechs Kilometer. Treffpunkt – mit Taschenlampen - ist jeweils um 19 Uhr beim Parkplatz an der Schlossberghalle Haagen. Stets am ersten Dienstag und am dritten Donnerstag eines Monats gibt‘s Fahrradtouren. Museumsbesuche, Weinwanderungen und Firmenbesichtigungen runden das Programm ab und dokumentieren das Bestreben des Vereins, mit Outdoor-Angeboten neue Freunde zu gewinnen.

Die Kontakte zu den Nachbarvereinen in Thann/Elsass, Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen sollen weiterhin intensiv gepflegt werden.

Das Wanderjahr startet am Freitag, 6. Januar (Dreikönig), mit dem traditionellen Treffen der Weiler Wanderfreunde an der Daur-Hütte, wo es zur Stärkung Brezeln und Glühwein gibt. Abmarsch der Lörracher Wanderfreunde ist um 12.30 Uhr in Tumringen bei der Wiesebrücke, die Gehzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden.

Aktuell sucht der Verein einen Naturschutzwart für ein Projekt im Raum Lörrach. Die Hellbergschule Brombach hat ihre Unterstützung zugesagt.

Vorsitzender des Schwarzwaldvereins ist Werner Tiedemann, als Wanderwartin fungiert Uschi Kettner. Stets am ersten Donnerstag im Monat findet von 17 bis 19 Uhr eine Beratung in der Geschäftsstelle des Schwarzwaldvereins in Lörrach-Brombach, Lörracher Straße 15, statt; Telefon: 07621 / 576486, E-Mail: info@swv-loe.de. Das Jahresprogramm 2023 kann auf der Homepage eingesehen werden: www.swv-loerrach.de